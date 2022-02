Classifica delle città più care, Torino al 71esimo posto: prezzi in aumento e ogni famiglia spende in media 989 euro in più

L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei dati diffusi ieri dall'Istat.

In testa alla classifica delle città più care d'Italia Bolzano, dove l'inflazione tendenziale di gennaio pari a +6,2%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 1972 euro, ma che schizza a 2783 euro per una famiglia di 4 componenti. Al secondo posto Piacenza dove il rialzo dei prezzi del 6,6%, il record italiano, determina un incremento di spesa pari a 1763 euro per una famiglia media, 2467 euro per una di 4 persone, al terzo posto Bologna, dove il +5,8% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1635 euro per una famiglia tipo e a 2255 euro annui per una di 4 componenti. Aosta, in settima posizione quanto a rincari per la famiglia tipo, 1449 euro, sale sul gradino più basso del podio per la famiglia di 4 persone con un aggravio pari a 2394 euro. Avellino, al 33° posto per esborso aggiuntivo, 1224 euro da gennaio 2021 a gennaio 2022, è al 3° per inflazione, +6%. Al quarto posto quanto a inflazione, Trieste e Trento con +5,9%, con una maggior spesa media nei dodici mesi pari a, rispettivamente, 1398 e 1377 euro.

Torino si trova al 71° posto con 989 euro di spesa per famiglia mentre l'inflazione annua di gennaio è a 3,8.

La città più virtuosa è Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 914 euro su base annua, seguita da Campobasso (918 euro) e, al terzo posto tra le risparmiose, Vercelli, +937 euro.

Bene Milano, con un'inflazione pari a +3,9%, sotto il 4,8% della media nazionale, e con una spesa aggiuntiva in linea con quella italiana, +1130 contro 1126 euro.

In testa alla classifica delle regioni con più rincari (Tabella n. 2), con un'inflazione annua a +5,7%, la Valle d'Aosta che registra a famiglia un aggravio medio pari a 1449 euro su base annua, e che vince la classifica con 2394 euro per una famiglia di 4 persone. Segue il Trentino, dove la crescita dei prezzi del 6% (il record per le regioni) implica un'impennata del costo della vita pari in media a 1626 euro (primato nazionale) e a 2329 euro per una famiglia di 4 componenti. Al terzo posto la Liguria, +5,4%, con un rincaro annuo di 1211 e 1998 euro.

Le regioni più convenienti: Campania (+4,9%, +982 euro in media), Basilicata (+4,6%, +918 euro) e Sardegna (+5,4% e 1066 euro).

"E' da un quarto di secolo, dall'aprile del 1996 che non si registrava un'impennata dei prezzi del 4,8%. La colpa è dei beni energetici, ossia luce, gas e benzina, senza i quali l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%. Per questo il Governo deve fare molto di più, sia su luce e gas, spostando in questo trimestre invece che nel prossimo i 2,7 miliardi stanziati per le famiglie nell'ultimo decreto, sia facendo qualcosa per i carburanti, del tutto dimenticati dall'Esecutivo, ma che hanno lo stesso effetto moltiplicativo sull'inflazione dell'energia, quest'ultima incidendo sui costi di produzione, mentre benzina e gasolio sui costi di trasporto di tutti i beni" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (da gennaio 2021 a gennaio 2022), in ordine decrescente di spesa per famiglia media.

N Città Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di gennaio 1 Bolzano 1972 6,2 2 Piacenza 1763 6,6 3 Bologna 1635 5,8 4 Ferrara 1469 5,5 4 Forlì-Cesena 1469 5,5 6 Treviso 1465 5,8 7 Aosta 1449 5,7 8 Parma 1416 5,3 9 Trieste 1398 5,9 10 Padova 1389 5,5 11 Trento 1377 5,9 12 Verona 1364 5,4 12 Vicenza 1364 5,4 14 Ravenna 1362 5,1 15 Genova 1359 5,6 16 Rimini 1335 5 17 Arezzo 1329 5,1 17 Siena 1329 5,1 19 Venezia 1310 4,9 20 Pordenone 1303 5,5 21 Pistoia 1277 4,9 21 Grosseto 1277 4,9 23 Firenze 1267 4,6 24 Pavia 1265 4,6 25 Modena 1255 4,7 26 Roma 1244 4,8 27 Brescia 1237 4,5 27 Varese 1237 4,5 29 Imperia 1235 5,7 30 Reggio Emilia 1229 4,6 31 Catania 1227 5,8 32 Avellino 1224 6 33 Livorno 1199 4,6 34 Gorizia 1197 5,3 35 Rovigo 1187 4,7 36 Palermo 1185 5,6 36 Udine 1185 5 38 Lucca 1173 4,5 39 Ascoli Piceno 1166 5,4 40 Pescara 1165 5,7 41 La Spezia 1162 5,1 42 Mantova 1161 4,4 43 Como 1155 4,2 44 Massa-Carrara 1146 4,4 45 Perugia 1145 4,8 46 Lecco 1135 4,3 46 Belluno 1135 4,7 48 Milano 1130 3,9 49 Bari 1127 5,4 49 Bergamo 1127 4,1 ITALIA 1126 4,8 51 Biella 1124 4,8 52 Messina 1121 5,7 53 Sassari 1105 5,5 54 Cagliari 1101 5,1 55 Pisa 1068 4,1 56 Ancona 1066 4,7 57 Benevento 1061 5,2 57 Cosenza 1061 5,4 59 Alessandria 1055 4,3 60 Napoli 1051 4,8 61 Terni 1049 4,4 62 Olbia-Tempio 1045 5,2 63 Trapani 1043 5,3 63 Siracusa 1043 5,3 65 Lodi 1029 3,9 66 Viterbo 1026 4,2 67 Cremona 1017 3,7 68 Brindisi 1008 5,2 69 Novara 1006 4,1 70 Teramo 1002 4,9 71 Torino 989 3,8 72 Caltanissetta 984 5 73 Macerata 971 4,5 74 Reggio Calabria 963 4,9 75 Caserta 959 4,7 76 Cuneo 956 3,9 77 Catanzaro 943 4,8 78 Vercelli 937 4 79 Campobasso 918 4,6 80 Potenza 914 4,5

Questa invece, la Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (da gennaio 2021 a gennaio 2022), in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 persone: