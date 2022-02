Omicidio del clochard a Collegno: il fermato non risponde ai pubblico ministero

Ha certo di non parlare alle domande del pubblico ministero Neculai Trajan, uomo bloccato ieri dai carabinieri e accusato di aver ucciso un connazionale clochard lo scorso 20 febbraio a Collegno. Anche lui senza fissa dimora, è stato bloccato in una baracca sotto un cavalcavia, a 50 metri circa di distanza dal luogo in cui si è consumata l’aggressione.