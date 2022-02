Da Virginia Raffaele a Banksy: tutti gli eventi imperdibili del weekend in città

Riparte la stagione delle grandi mostre a Torino, da Banksy a Maria Hassabi e Nina Canell. Continuano gli appuntamenti a teatro e ovviamente i concerti. Infine, da non perdere Agriflor in piazza Vittorio domenica 27 maggio.

MOSTRE E SPETTACOLI

PIERO SIMONDO - LABORATORIO SITUAZIONE ESPERIMENTO

Domenica 27 febbraio, ore 17

Appuntamento con la Compagnia EgriBiancoDanza all’Accademia Albertina di Torino con L’Immagine Imprevista, una performance site specific ideata da Elena Rolla per “Piero Simondo Laboratorio Situazione Esperimento, la prima mostra antologica su Piero Simondo curata da Luca Bochicchio”.

Info: Pinacoteca Albertina, Via Accademia Albertina 8, http://www.pinacotecalbertina.it/

MARIA HASSABI E NINA CANELL

Fino al 27 maggio

Parte un programma artistico dal forte respiro internazionale, che esplora i linguaggi più innovativi e sperimentali della scena del contemporaneo. Si inizia con i progetti e le ricerche delle due artiste Maria Hassabi e Nina Canell: con le nuove mostre nei Binari di OGR i visitatori potranno immergersi in installazioni ambientali per immaginare nuove relazioni con il tempo e ridefinire l’impatto della propria presenza su ciò che li circonda.

Info: Ogr Torino, Corso Castelfidardo, 22, www.ogrtorino.it

THE WORLD OF BANKSY - THE IMMERSIVE EXPERIENCE

Fino al 29 maggio

Dopo la prima tappa milanese, Banksy fa fermata a Torino e lo fa proprio all'interno della stazione di Torino Porta Nuova nella restaurata Sala degli Scudi, chiusa da ben quindici anni. Un ambiente urbano e "vissuto" che si sposta bene con le oltre 90 opere tra quadri e grandi murales realizzati nello spazio espositivo di corso Vittorio Emanuele 58.

Info: Stazione di Porta Nuova, Sala degli Scudi, corso Vittorio Emanuele, 58, https://theworldofbanksy.it/torino-info-pratiche/ AGRIFLOR

Domenica 27 febbraio, ore 19

Anche nel 2022 le eccellenze floreali e agroalimentari del Piemonte attendono i torinesi ad Agriflor. Un anno da cominciare in bellezza, attraverso i colori e i profumi della Natura. Questa edizione di fine inverno sarà incentrata principalmente sulle piante da interno, come ad esempio le piante grasse e le piante succulente.

Info: piazza Vittorio Veneto, https://www.facebook.com/FLOR.di.ORTICOLA.PIEMONTE CONCERTI

ANASTASIA KOBEKINA E JEAN-SELIM ABDELMOULA

Domenica 27 febbraio, ore 16.30

Per la prima volta ospiti in una stagione dell’Unione Musicale, arrivano a Torino due giovani artisti di grande talento: la russa Anastasia Kobekina, definita dalla critica come "una delle più interessanti violoncelliste della nuova generazione" e il pianista svizzero, pupillo di András Schiff, Jean-Sélim Abdelmoula.

Info: Teatro Vittoria, Via Antonio Gramsci, 4, https://www.unionemusicale.it/

TEATRO