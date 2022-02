Desideri saperne di più sul massaggio decontratturante? Allora iscriviti al corso online proposto della scuola MassFullness® aperto a tutti!

Tensione muscolare, dolore irradiante alla schiena? Muscolatura contratta, errata postura e accumulo di stress? Sono solo alcuni dei problemi che si verificano a causa di cattive abitudini posturali e non solo. Ma in che modo si può intervenire in maniera efficace? Serve un massaggio decontratturante!

Cos'è un massaggio decontratturante?

Un massaggio decontratturante alla schiena è un massaggio di benessere che è allo stesso tempo rilassante e rivitalizzante. Produce un grande rilassamento muscolare della schiena e di tutto il corpo. La schiena è un pilastro del corpo umano. Per molti di noi è l'area del corpo più soggetta a tensioni e dolori muscolari. Questo genere di massaggio combina diversi gesti, movimenti in profondità, globalizzanti, energizzanti e gesti che armonizzano i centri energetici della schiena.

L'obiettivo di un massaggio rilassante alla schiena è aiutare il corpo a ritrovare una postura, per favorire una postura più equilibrata. Consente inoltre di scacciare le contratture muscolari della schiena e di ricaricare di energia il corpo. Ma un massaggio decontratturante può aiutare anche in altre situazioni, infatti è indicato per migliorare la vascolarizzazione, la funzione dei visceri e degli organi collegati per via riflessa, corregge alcuni difetti estetici, drena ed elimina i liquidi in eccesso, aiuta la decompressione dello stress accumulato durante il giorno e molto altro ancora. Se desideri saperne di più su questo massaggio, perché non ti iscrivi al corso online della scuola di massaggio riconosciuta MassFullness®!

Corso massaggio decontratturante

La formazione è essenziale per ogni buon massaggiatore e iscriversi al corso massaggio decontratturante è fondamentale per la propria crescita professionale. In effetti, è una tecnica da conoscere per ogni massaggiatore che si consideri un professionista. Questo massaggio è sempre più riconosciuto da diverse scuole di pensiero, le sue manovre alleviano i dolori muscolari dai disturbi quotidiani. Per questo è stato praticato fin dalla notte dei tempi. Rilassa, rinfresca, decongestiona, decontrattura. Questi sono gli obiettivi specifici. Il corso massaggio decontratturante online proposto dalla scuola MassFullness®, del titolare Luigi Leva, è aperto a tutti ed è comodo da seguire anche a casa perchè le spiegazioni sono dettagliate e pratiche al fine di seguire passo dopo passo l'insegnamento del docente del corso. Per questo corso non sono richiesti titoli di studio, ma è sempre meglio aver prima conseguito il corso di massaggio base. I corsi che si svolgono presso questa scuola sono corsi di massaggio con attestati riconosciuti e iniziare subito a lavorare è possibile, infatti, si può anche ottenere un diploma di Massaggiatore Professionale Riconosciuto.