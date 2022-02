Sergio Castellitto è il Generale Dalla Chiesa, Torino si fa set 

Riprese in corso per la fiction su Dalla Chiesa

Un ritorno al passato, negli anni '70, per le strade di Torino. Il capoluogo piemontese in questi giorni fa da set alla nuova serie tv, co-prodotta da Rai Fiction e Stand by me, che vedrà Sergio Castellitto nei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

40° dall'assassinio di Dalla Chiesa

Il progetto, diretto da Lucio Pellegrini e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, arriva in città dopo le riprese a Roma e Palermo.

La serie in 4 serate andrà in onda prossimamente su Rai1, in occasione del 40° anniversario dalla strage di via Carini, in cui la mafia uccise il Generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Torino diventa per 3 settimane set

Per 3 settimane si potranno vedere per le strade di Torino Fiat 126, Alfa Sud, Alfa Giulia della Polizia e tutto quello che caratterizzava l’Italia di cinquant’anni fa, segnata dalla lotta al crimine e al terrorismo. La serie ripercorre infatti la lotta condotta dal Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa negli anni Settanta contro le Brigate Rosse: per combatterle, Dalla Chiesa crea il "Nucleo Speciale Antiterrorismo", un gruppo scelto di giovani carabinieri che agisce con metodi e mezzi innovativi per l’epoca. Sullo sfondo dei misteri e delle trame della storia d’Italia, la serie accompagna la vita del Generale fino al 3 settembre 1982 quando, tornato a Palermo come prefetto speciale, verrà assassinato dalla mafia.

Lo Russo: "La storia del Generale non va dimenticata"