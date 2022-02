Arpa Piemonte offre lavoro: 12 posti disponibili per Collaboratore tecnico professionale

Sono 12 i posti di lavoro che mette a disposizione l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (comunemente conosciuta come Arpa Piemonte). La notizia è uscita nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale: un concorso pubblico, per titoli ed esami, che prevede due gruppi diversi di assunzioni: uno da 8 e uno da 4.



Nel primo caso, l'occupazione per la quale si intende cercare candidati è quella di "collaboratore tecnico-professionale ingegnere chimico/ambientale e civile, categoria D, a tempo pieno e indeterminato per le strutture dei dipartimenti".