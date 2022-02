Niente ristrutturazione per la Boncompagni: la scuola di San Donato esclusa dai fondi regionali

Niente ristrutturazione, almeno non a breve, per la storica scuola Boncompagni di via Vidua 1. La doccia fredda per i genitori e studenti dell’istituto di San Donato arriva per bocca dall’assessore comunale all’Istruzione Carlotta Salerno, che in Consiglio Comunale ha risposto ad un’interpellanza presentata dal consigliere comunale del Pd Claudio Cerrato.

Con i soldi previsto rifacimento esterno e adeguamento antisismico

L’intervento di riqualificazione, finanziato con fondi ministeriali per un ammontare di 4 milioni e 600 mila euro, sembrava ormai certo. Con questi soldi era previsto il rifacimento degli intonaci esterni, la tinteggiatura delle facciate, la sistemazione del tetto, la sostituzione dei serramenti esterni, la valutazione statica e sismica dell'edificio e l'adeguamento dell'impianto antincendio.

"Torino tra i primi esclusi"

Ma venerdì i soldi sono "sfumati" ed è arrivato lo stop al cantiere. Il motivo? La Regione Piemonte ha deciso di finanziare il cantiere con i fondi del Pnrr per la missione 4, chiedendo quindi al Comune di ripresentare un nuovo progetto. Gli uffici hanno aggiornato così l’intervento per partecipare al nuovo bando, ma venerdì è emerso come “Torino è tra i primi esclusi della graduatoria su circa novanta domanda presentate”.

Almeno un anno di attesa per la richiesta fondi

E per chiedere altri finanziamenti per realizzare l’intervento, come ha spiegato Salerno, “bisognerà attendere ancora un anno per poter ripresentare eventualmente la domanda per una nuova graduatoria di fondi che potrebbero essere Regionali od Europei”. Restano confermati invece gli interventi di efficientamento energetico della scuola di via Vidua 1, già finanziati in precedenza con altre risorse. “La Boncompagni – ha commentato amaramente Cerrato – aspettava questo intervento da un decennio: c’era molta attesa per il rifacimento delle facciate”.