Giardini della clessidra: "Riqualificati, ma perché con un'area cani così piccola?"

Nuovo smalto per il giardino della clessidra , l'area verde al confine tra Santa Rita e Crocetta , restituita alla cittadinanza (anche) con nuove strutture per lo sport e per i bambini.

Ma non tutti sono soddisfatti. Come scrive una lettrice : " Voglio dire grazie al Comune, che ha concluso la riqualificazione di tutto il trincerone sottopasso ferroviario donando alla città ottimi spazi verdi. Ma l'unica cosa negativa che mi sento di notare è l’area cani allestita nella parte finale del giardino, verso largo Orbassano ".

Questione di spazio, più che altro. "È molto positivo che si incrementi il numero delle aree cani in Torino, quantomai utili per far correre i nostri amici a quattro zampe che altrimenti devono stare sempre al guinzaglio, ma perché non farla di misura adeguata alla corsa di un cane di media taglia e pensarla invece di dimensioni adatte solo a razze nane e di poco movimento?". "Più che un area cani - aggiunge - sembra un area criceti. Tanto valeva non farla e lasciare più spazio alle passeggiate di umani e umani con cani al guinzaglio".