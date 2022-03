Il mese di marzo inizia col ritorno del freddo, ma ancora niente pioggia su Torino e provincia

Al mattino ancora nuvoloso su zone pedemontane, sereno al pomeriggio. Temperature in netto calo per arrivo di aria molto fredda ma solo temporaneamente, con massime attorno 9/10 °C. Minime che dalla notte seguente scenderanno ancora, con valori anche sotto lo zero per il cielo completamente sereno. Venti in nottata da nordest moderati. Calo di intensità generale a partire dal pomeriggio.