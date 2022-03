Collegno, passa la mozione dei Cinque Stelle sulla vendita del latte crudo

Giovedì scorso il Consiglio Comunale di Collegno ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per favorire la vendita di latte crudo, sensibilizzare i cittadini sulla filiera corta, divulgare le buone pratiche relative al consumo dei prodotti di provenienza locale e l'uso di contenitori riutilizzabili e del vuoto a rendere.

"Esprimiamo grande soddisfazione per la nostra decima mozione approvata in Consiglio Comunale, la quarta all’unanimità - dicono i consiglieri grillini Angelo Anedda e Davide Di Mauro -: siamo riusciti a sollecitare interesse in favore della cittadinanza, e a instaurare una costruttiva e proficua discussione con gli altri gruppi consiliari, che ha condotto all’approvazione dei provvedimenti da noi proposti".