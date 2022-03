Madonna di Campagna, arrestato un latitante: proveniva dal milanese

Lo scorso venerdì mattina, la polizia è intervenuta nel quartiere Madonna di Campagna per la segnalazione di un uomo sospetto all’interno di un bar in zona corso Grosseto.

L'uomo, vestito completamente di scuro e con un cappellino nero, è stato tempestivamente rintracciato e identificato dai poliziotti. Si trattava di un nomade di 28 anni e aveva addosso un coltello di 19 centimetri e un cacciavite di 32, che gli è stato immediatamente sequestrato.

Gli agenti hanno scoperto che lo stesso, privo di documenti al fine di rendere più difficoltosa la sua identificazione, risultava colpito da ben 2 ordini di carcerazione emessi entrambi nel mese di dicembre scorso, uno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, relativo alla espiazione di una pena di 2 anni, 5 mesi e 19 giorni; l’altro dall’ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Mantova, a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova.

Da ulteriori accertamenti, gli investigatori della Squadra Volante hanno appurato che il ventottenne si sarebbe reso responsabile, nei giorni immediatamente precedenti al suo rintraccio, di alcune rapine commesse nella zona del milanese; pertanto l’uomo, oltre essere arrestato in esecuzione ai due ordini di carcerazione, è stato anche indagato per rapina, per porto d’armi o di oggetti atti ad offendere e per possesso ingiustificato di grimaldelli.