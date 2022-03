Crea il tuo sito web utilizzando un template specifico per moda e stile

La continua espansione delle piattaforme di social network potrebbe generare il dubbio sull’effettiva necessità di investire ancora tempo e risorse per avere un proprio sito online. In molti si chiedono: qual è il vantaggio di un ulteriore touchpoint digitale per la propria attività, che sia essa per scopo professionale o amatoriale, se ci sono già tante possibilità di poter comunicare sul web senza costi apparenti? In realtà, proprio la crescita esponenziale dei social, rappresenta una motivazione in più. Se fino a qualche anno fa, le strade digitali per farsi conoscere, in special modo quelle editoriali, erano più limitate, ora che c’è un accesso facilitato per chiunque voglia avere visibilità online, avere un sito web rappresenta un punto di svolta per aumentare la propria autorevolezza verso l’esterno. Questo vale ancora di più per tutti coloro che con diverse motivazioni stanno pensando di sfruttare un template Moda e stile per siti web.

Le professioni e le attività che hanno bisogno di un sito di moda e stile

Soprattutto per chi lavora in questi settori, spiccare sulla concorrenza è un elemento essenziale per dare una spinta davvero efficace al proprio lavoro. Visto dall’esterno, un brand che può contare su una comunicazione organica e completa, è certamente in vantaggio rispetto agli altri perché offre un servizio al proprio pubblico e ha una possibilità in più di mettersi in contatto con esso. Questo vale a maggior ragione per chi, oltre alla visibilità, ha anche l’obiettivo di vendere i propri prodotti.

Abbigliamento: una vetrina imprescindibile per i propri prodotti

Tutti coloro che sono impegnati nel settore della vendita di abbigliamento o accessori, non possono fare a meno di avere un sito web. Se un profilo social è fondamentale per farsi conoscere e aumentare la propria visibilità su fasce di pubblico diversificate, il sito web è il punto di atterraggio dove l’utente può trovare le risposte più complete alle proprie domande, sui prodotti che ha visto e che vorrebbe acquistare. Un acquisto che può completare online sul sito integrato e ottimizzato per l’e-commerce: può scegliere con calma i prodotti sfogliando l’intero catalogo, mettere a confronto i prezzi e le caratteristiche dei diversi oggetti per poi inserirli nel carrello e procedere all’acquisto. Dinamiche che si possono svolgere con più facilità grazie a un sito web.

Portfolio personale: uno spazio professionalizzante per dare visibilità al proprio profilo

Chi lavora nella moda come indossatrice o modello, ha in un sito web la possibilità di spiccare decisamente rispetto alla concorrenza. Come detto, i social network hanno dato la possibilità a tutti, con poco sforzo, di ritagliarsi il proprio spazio di visibilità. Per fare un passo in avanti e far risaltare la propria crescita professionale, chi sogna di calcare le passarelle più famose al mondo, o ha già un discreto curriculum vitae, grazie a un sito potrà arricchire la propria presenza online diversificandone lo stile di comunicazione rispetto a quanto, parallelamente, porta avanti sui social network.

Un’agenzia di moda non si può limitare ad avere un profilo sui social network

Per le società intermediarie tra indossatori e case di moda, un sito web è necessario per intercettare trasversalmente due tipi di pubblico: chi cerca lavoro e le case di moda che cercano modelli e modelle per le proprie sfilate. È evidente come un profilo sui social non possa rispondere completamente alle diverse esigenze, perché non fornirebbe all’esterno un biglietto da visita davvero professionale per la propria attività.

Blog editoriale su moda e stile: tutto lo spazio per parlare ai propri lettori

Chi ama scrivere di moda e stile, attraverso un sito web ha tutto lo spazio a disposizione per creare contenuti ingaggianti e interessanti per i propri lettori. Se si vuole offrire un’informazione completa, con news e approfondimenti, i soli profili social non sono sufficienti, perché all’ecosistema di comunicazione mancherebbe una parte fondamentale, attraverso la quale l’utente può non solo godersi video o sfogliare foto, ma anche leggere gli articoli e ascoltare i podcast, partecipare a un forum di discussione insieme a tutti coloro che hanno in comune gli stessi interessi. Senza tener conto che su un sito web si possono mettere in campo tutte le dinamiche di ottimizzazione per i motori di ricerca, che permettono al sito di aumentare la propria visibilità e gli introiti derivanti dalla pubblicità online. Una possibilità che i social network non offrono o fanno solo in parte.

Diverse necessità, una sola risposta: un sito web per chi si occupa di moda e stile.

Abbiamo visto come un sito web sia la risposta a esigenze trasversali per tutti coloro che si occupano a diverso titolo di moda e stile. Unito a un profilo sui social network e ad altre attività di comunicazione, come per esempio direct mail marketing, newsletter o un podcast, è il vero punto di forza di un ecosistema completo. In questo modo può raggiungere più facilmente l’obiettivo prefissato, che sia aumentare le vendite di un catalogo, migliorare la visibilità del proprio profilo o raggiungere più lettori possibile con i propri articoli e approfondimenti.