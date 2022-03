Da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT il nuovo bando +Risorse per i territori di Piemonte e Valle d'Aosta

È aperto da oggi, martedì 1° marzo, a mercoledì 20 aprile il nuovo bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, rivolto alle realtà no profit di Piemonte e Valle d’Aosta che intendono sviluppare, attraverso lo strumento meritocratico del crowdfunding, progettualità innovative nel campo della cultura e del welfare.





Dal 2017, anno della prima edizione del bando, il 92% dei progetti di crowdfunding che sono stati selezionati hanno raggiunto il successo, coinvolgendo oltre 5.300 donatori privati che hanno supportato concretamente le iniziative investendo un totale di oltre 400 mila Euro.

L’iniziativa, finanziata interamente da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela, prevede anche un percorso di accompagnamento nella realizzazione di campagne e il cofinanziamento delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto massimo di 5 mila euro a progetto.

Come avviato lo scorso anno, anche per il 2022 +Risorse include un corso di formazione online gratuito sul crowdfunding a cura di Eppela, a cui potrà partecipare un rappresentante di ciascuna organizzazione dei territori di Piemonte e Valle d’Aosta che non si è candidata al bando o che non è stata selezionata.





Per maggiori informazioni: eppela.com/sviluppoecrescitacrt

http://www.sviluppoecrescitacrt.it