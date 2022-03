Stellantis, Mirafiori grande "assente" nelle parole di Tavares. Delusi i sindacati: "Ora fondamentali gli incontri con il Governo"

Hanno delineato scenari, fissato traguardi, lanciato sfide e suggestioni. Ma le parole di Carlos Tavares, ceo di Stellantis, alla presentazione del nuovo Piano strategico del gruppo automobilistico non hanno dato conforto ai timori dei sindacati, che da tempo chiedono certezze e investimenti sugli stabilimenti italiani e - in particolare - quelli torinesi.

"Nessuna novità su Torino e Mirafiori"

"Purtroppo non ci sono novità per Torino e per Mirafiori quindi la situazione di incertezza continuerà e con l’incertezza andrà avanti l’uso degli ammortizzatori sociali - commenta Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil -. Avremmo voluto che l’AD dicesse che a Mirafiori erano destinati nuovi modelli in grado di garantire volumi produttivi per rilanciare davvero l’impianto che rimane il più grande di Europa. Adesso diventa fondamentale l’incontro che avremo con il governo il 10 marzo al ministero dello sviluppo economico perché in quella sede è necessario trovare una strada che consenta di avere un piano generale per il rilancio dell’intero settore automotive e della sua conversione all’elettrico anche con investimenti pubblici".

"Come si declina il piano sul nostro territorio?"

"Tavares oggi ha delineato uno scenario futuro illustrando la visione aziendale - commenta Davide Provenzano, segretario di Fim Cisl Torino e Canavese -. Occorre però capire come questo piano sarà declinato nel nostro territorio. Rimangono aperte partite importanti quali il rafforzamento della Carrozzeria di Mirafiori,le Meccaniche, la Teksid di Carmagnola e Comau. I prossimi tavoli regionale il 4 marzo e al Mise il 10 marzo, serviranno a comprendere meglio come tradurre su Torino gli annunci odierni. Non manca una critica condivisa sulla linea europea per il settore Automotive. Senza comprendere le attuali difficoltà e preoccupazioni negli stabilimenti, si rischia di non vedere un futuro rischio occupazionale nelle produzioni".