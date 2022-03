Il furto si trasforma in tentata rapina: ladro seriale torna in cella

Lo scorso sabato pomeriggio, all’interno di un iper mercato di corso Novara, un addetto all’antitaccheggio ha notato un soggetto dirigersi presso la corsia dove c'era il tonno, prenderne diverse scatole e metterle all’interno di una borsa porta computer, guardandosi intorno con fare circospetto.

Successivamente, l’uomo si è recato in altre corsie prelevando alcuni articoli casalinghi di poco valore, si è diretto alle casse e ha pagato solo questi ultimi. Personale del super mercato lo ha raggiunto contestandogli il mancato pagamento del tonno. L’uomo non ha accennato a fermarsi, anzi ha spintonato e insultato l’addetto.

Solo l'intervento di altri dipendenti dell'esercizio commerciale ha fatto sì che il soggetto, un congolese di 49 anni, con numerosi precedenti specifici per furto e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non fuggisse. Personale della Squadra Volante tempestivamente giunto ha recuperato le 17 confezioni rubate, per un valore di oltre 100 euro, restituendole alla proprietà. Il quarantanovenne è stato arrestato per tentata rapina impropria.