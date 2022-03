Domani partiranno gli aiuti per l'Ucraina raccolti dall'associazione Acmos

1815 Km separano Torino dalla città di Siret, in Romania, al confine con l’Ucraina dove in queste ore migliaia di profughi stanno scappando dalla guerra. Saranno percorsi da un furgone e un’auto carichi di aiuti che ACMOS, Borders-SulConfine, Fondazione Benvenuti in Italia e Generazione Ponte hanno raccolto in questi giorni, grazie alla solidarietà dei torinesi e degli studenti delle scuole in cui sono attivi i progetti di ACMOS. Cibo, vestiti e medicinali saranno recapitati alle amministrazioni regionali transfrontaliere dell'amministrazione regionale di Chernivtsi, in Ucraina, che collabora col Comune di Siret.

Le organizzazioni cercheranno di tornare in Italia portando con sé sei profughi che saranno ospitati presso CASA ACMOS, storica sede dell’associazione, in via Leoncavallo 27 a Torino e in Cascina Caccia, bene sequestrato alla ‘ndrangheta a San Sebastiano da Po.

La partenza è prevista per il 5 marzo alle ore 13, in via Leoncavallo 27 a Torino. Di fronte alla sede dell’associazione ACMOS.

Continua ad essere attiva, inoltre, la raccolta fondi e beni di prima necessità che le organizzazioni hanno messo in atto per finanziare questo viaggio e per portare altri aiuti in successive iniziative.

Raccolta di beni di prima necessità

Medicinali, cibo a lunga conservazione, vestiti e altri materiali. Il punto di raccolta è presso Casa ACMOS, Via Leoncavallo 27 (TO).

Accoglienza e ospitalità

I cittadini di Torino e provincia possono contattare le organizzazioni promotrici per dare la propria disponibilità ad accogliere le persone che scappano dai territori colpiti dalla guerra. Contatto: Simone Potè 3486094812 / simone_pote@hotmail.it

L’intero processo di accoglienza sarà coordinato dalle organizzazioni promotrici dell’iniziativa, in dialogo col coordinamento della Regione Piemonte. I cittadini possono comunicare la propria disponibilità e presto saranno contattati per definire i dettagli.

Raccolta fondi

Per finanziare il viaggio verso la Romania al fine di recapitare gli aiuti e per acquistare più medicinali, di cui c’è particolare bisogno, è possibile fare una donazione: IBAN IT29Q0501801000000011111119 - intestato ad Associazione ACMOS. Causale “Solidarietà per gli Ucraini”.