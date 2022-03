8 marzo: il forum sui diritti sessuali delle donne al Polo del '90

Anche quest’anno la Città di Torino aderisce alla Giornata Internazionale delle Donne e propone una serie di iniziative in continuità con le attività svolte nell’ambito delle Pari opportunità e nella lotta alle discriminazioni di genere.

Martedì 8 marzo al Polo del ‘900, in via del Carmine 14, si svolgerà il forum ‘Salute è autodeterminazione. Diritti sessuali e riproduttivi delle donne a Torino’. L’incontro, che si terrà dalle 9.30 alle 13, sarà l’occasione per approfondire il tema della salute sessuale e riproduttiva delle donne.

Nel corso dei lavori interverranno le rappresentanti delle istituzioni cittadine e dei settori: medicina generale e della salute territoriale, servizi sociali, associativi e sindacali che operano sul territorio. La partecipazione al forum è possibile in presenza (è richiesta la registrazione a questo link) e da remoto (compilando questo form https://forms.gle/<wbr></wbr>cf5XNqUmtmUC9Qxd7 per ricevere il link).

Numerosi gli incontri, le proiezioni cinematografiche, le mostre e i momenti di approfondimento sui diritti delle donne organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni aderenti alla rete cittadina del Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne. Le iniziative sono raccolte in un opuscolo, a cura dell’area Giovani e Pari opportunità del Comune di Torino, e pubblicate sul sito della Città www.comune.torino.it e sul portale I.r.m.a. www.irma-torino.it/it/