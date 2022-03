Ucraina, Cirio: "Dieci bambini malati oncologici arriveranno domani a Torino per essere curati al Regina Margherita" [VIDEO]

Missione Ucraina preclusa all'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, risultato positivo al test del Covid19, in vista della partenza, domani mattina, per la Romania, dove un volo speciale della Regione Piemonte andrà a prendere i primi bambini ucraini, malati oncologici, che verranno curati all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

L'assessore si dichiara dispiaciuto per non poter far parte della delegazione piemontese che andrà in soccorso dei bambini ucraini, ma è chiaro che la sicurezza del viaggio vada garantita nel modo più assoluto, tanto più in presenza di pazienti oncologici."Oggi partirà l'aereo con i medici e gli anestesisti del Regina Margherita che, nel giro di tre ore, arriverà in Romania ai confini con la Moldavia. Lì ci sarà un pullman ad attenderli con una macchina di accompagnamento e un interprete e li porterà a Palanca, una città della Moldavia al confine con l'Ucraina vicina ad Odessa. Lì, domani mattina alle 8, l'esercito ucraino ci consegnerà i bambini che hanno bisogno di cure: al momento sono dieci ma la lista è in evoluzione". Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Alberto Cirio.

"Domani mattina - ha spiegato il governatore del Piemonte - partirà da Torino un aereo che avrà più di 150 posti e che accoglierà i bambini che intanto saranno rientrati col pullman e che arriveranno a Torino nel pomeriggio. Sono tutti i bambini malati oncologici e il Regina Margherita è già pronto ad accogliere loro e le loro famiglie".

Cirio ha infine voluto sottolineare che l'intera operazione è stata finanziata con soldi privati di cinque aziende "che hanno finanziato questa iniziativa meravigliosa".

Missione Ucraina preclusa all'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, risultato positivo al test del Covid. L'assessore si dichiara dispiaciuto per non poter far parte della delegazione che andrà in soccorso dei bambini ucraini, ma è chiaro che la sicurezza del viaggio vada garantita nel modo più assoluto, tanto più in presenza di pazienti oncologici.