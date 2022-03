Da Cit Turin a Salt Lake City: Barbara Bagnasacco vince il premio "International woman of the year"

Da Torino agli Stati Uniti, in particolare dal quartiere Cit Turin a Salt Lake City, nello Stato dello Utah, brilla una stella di prima grandezza nel panorama mondiale femminile.



È quella di Barbara Bagnasacco, nata e cresciuta proprio in uno dei quartieri più caratteristici di Torino e oggi avvocato presso lo studio legale Parsons Behle & Latimer di Salt Lake City. Nei giorni scorsi, per la precisione il 23 febbraio, una lettera le ha comunicato ufficialmente la notizia che, per il suo contributo al commercio nell'ambito delle relazioni internazionali, le sarà conferito un il prestigioso riconoscimento "International Woman of the Year". La premiazione avrà luogo l'8 marzo durante la Women International Business Conference. Alla cerimonia di premiazione parteciperà anche la vicegovernatrice dello stato dello Utah.