Allarme cani randagi all'Arrivore, il Comune: "Trasferiamoli in un terreno recintato"

E’ allarme cani randagi al parco dell’Arrivore, ma il Comune sta studiando una soluzione. Siamo nella periferia nord di Torino, nella zona compresa tra via Botticelli e piazza Sofia. Da mesi si susseguono segnalazioni dei cittadini, con la richiesta di intervento.

Rischio incidenti o aggressione

Se fino a qualche anno fa il problema era meno sentito perché questa zona a ridosso dello Stura era poco frequentata, l’apertura del supermercato Coop ha attirato clienti. E questo aumenta il rischio di incidenti in mezzo al traffico, oppure di esporre passanti ad aggressioni da parte degli animali.

"Non si possono chiudere in gabbia"

Un problema sollevato oggi in Commissione Ambiente dal consigliere del Pd Tony Ledda e dall’esponente di FdI Enzo Liardo. “Il branco di cani – hanno replicato dal Comune – è presente lì da 20 anni: non è semplice individuarli, perché si spostano e vagano”. E anche qualora il servizio animali riuscisse a catturarli, come spiegato dagli uffici, “non è possibile rinchiuderli in gabbia perché sono abituati a vivere allo stato brado”.

Terreno in via Germagnano

Da qui l’idea del Comune di mettere i cani “in un’area vasta aperta recintata ai lati, ma senza gabbie”. Il terreno individuato è vicino all’ex campo rom di via Germagnano: ad occuparsi di loro i volontari, che già oggi li sfamano. “Abbiamo presentato il progetto all’Asl veterinaria, che ci deve dare l’avvallo” concludono.