Approccia una donna e tenta di rubarle il telefono e la borsa: scattano le manette per un 31enne maliano

E’ lo scorso martedì pomeriggio: un cittadino maliano avvicina in strada una donna, in via Traves, e le chiede se possano consumare un rapporto sessuale. La donna, che si trova al telefono con un’amica, lo rifiuta, cercando di allontanarlo, e continua la telefonata. L’uomo allora, le si avventa addosso afferrandola per le braccia e, dopo averla strattonata, la rapina del telefono e della borsa, allontanandosi.

La vittima cade a terra rovinosamente, nel frattempo la persona che era con lei al telefono contatta il 112 riferendo dell’aggressione. Una pattuglia del Commissariato Madonna di Campagna riesce a individuare il fuggitivo in via dei Mughetti e lo blocca. Si tratta di un trentunenne di nazionalità maliana, con precedenti specifici per rapina, sottoposto alla misura della libertà vigilata.

L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata; il telefonino è stato recuperato dai poliziotti e riconsegnato alla vittima.