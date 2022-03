Confcooperative Cultura Turismo Sport: Irene Bongiovanni confermata alla guida regionale

La presidente regionale uscente, Irene Bongiovanni ha tratteggiato i contenuti dei progetti strategici della Federazione: “Crediamo che questa fase storica richieda una grande responsabilità da parte di chi ricopre ruoli di rappresentanza. Si tratta di provare a ragionare insieme anche su nuovi modelli di sostenibilità complessiva di questi settori. Per questo abbiamo provato a mettere in campo progettualità che guardano proprio alla creazione e alla affermazione di nuovi modelli, con particolare riferimento al rapporto tra pubblico e privato. Dobbiamo provare ad entrare in una logica di sempre maggiore collaborazione e la cooperazione può rappresentare un grande valore aggiunto, anche grazie a tutte le filiere che ha al proprio interno. Pensiamo a progetti come la Cooperazione in Cammino che vogliamo portare in Piemonte, o ancora le call Viviamo Cultura e CooperArte che guardano al mondo della PA e dei beni culturali ecclesiastici. O ancora la Borsa del Turismo Associativo e Cooperativo, evento ormai affermato a livello nazionale. Grande attenzione anche ai temi della promozione della Cultura e della Lettura, con la nostra presenza importante al Salone del Libro, o ancora il Progetto BIBO - biblioteche dei boschi e ancora l’evento Obiettivo Lettura. Proviamo a proporre progettualità, eventi e idee che portino un valore aggiunto alle nostre cooperative”.