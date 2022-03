L'associazione V.I.T.A. mette in scena il reading spettacolo "Le voci delle emozioni"

L’associazione V.I.T.A. (Vivere Il Tumore Attivamente), con il patrocinio del comune di Montaldo Torinese, mette in scena un reading spettacolo per celebrare l’8 marzo. Le socie dell’associazione hanno già in passato proposto al pubblico eventi di questo tipo: tra le attività praticate ci sono infatti un attivo laboratorio di scrittura ed esperienze di lettura espressiva.