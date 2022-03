Maggioranza Lo Russo assente, non parte la discussione sul bilancio: "Aumentano le tasse, ma non si svegliano la mattina"

In Comune si parla di bilancio, ma la maggioranza di Lo Russo "diserta" e la discussione si chiude ancora prima di iniziare. Dopo l'approvazione in giunta - lo scorso 25 febbraio - del bilancio previsionale 2022-2024, questa mattina a Palazzo Civico hanno preso il via le Commissioni per esaminare i vari capitoli di spesa. L'approvazione definitiva del documento finanziario, da parte della Sala Rossa, è previsto il prossimo 28 marzo.

Discussione immediatamente chiusa

Questa mattina alle 9 era fissato il primo confronto con l'assessore comunale al Bilancio Gabriella Nardelli per parlare del DUP 2022-2024, ma una parte della maggioranza non si è presentata. La Commissione non ha quindi raggiunto il numero legale necessario per avviare il dibattito, così la discussione è stata immediatamente chiusa.

Ricca: "Aumentano le tasse, ma non si svegliano la mattina"

Una sospensione fortemente criticata dalla minoranza. "Aumentano le tasse, - commenta il consigliere della Lega, Fabrizio Ricca -, ma non si svegliano la mattina. La commissione senza maggioranza certifica lo scarso interesse della sinistra nei confronti dei torinesi". Parole analoghe dall'esponente di Forza Italia Domenico Garcea: "È allarmante assistere alla caduta del numero legale in commissione bilancio: si tratta di un brutto segnale".

Crosetto (FdI): "Più rispetto per le istituzioni"