Trasporto disabili, primo incontro del tavolo con le associazioni

"Un momento di dialogo costruttivo, da cui partiranno una serie di azioni mirate per migliorare la mobilità delle persone con disabilità. Un tema che avevo a cuore già prima dell’inizio del mio mandato", dichiara l’assessora Foglietta.

Una quindicina le associazioni presenti all'incontro, che hanno posto istanze su vari argomenti: dalla comunicazione vocale sui pullman, all’accesso al trasporto, dalla regolamentazione dell’uso dei monopattini all’accesso ai buoni trasporto anche per i disabili intellettivi. Temi che saranno analizzati uno a uno in successivi incontri.

"È stato un momento utile non solo per rifare il punto su tutte le problematiche in tema di trasporto, di cui in parte ero già al corrente, ma - aggiunge Foglietta - anche per permettermi di conoscere le associazioni che ancora non avevo incontrato e spiegare loro come intendo affrontare i prossimi passi. Molte delle criticità richiedono soluzioni complesse e andranno affrontate insieme, dandoci anche delle priorità".