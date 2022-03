Fabrizio Manca va a Roma, dopo 7 anni cambia il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Dopo 7 anni cambia il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. Da oggi, infatti, Fabrizio Manca lascia il suo incarico per assumere quello di direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del ministero.

In attesa della nomina del suo successore sarà il suo vicario, Giuseppe Bordonaro, ad assumere l'incarico ad interim. "Nel lasciare l'incarico - scrive Manca in una lettera rivolta agli organi di stampa - voglio ringraziarvi per la costante attenzione alle tematiche scolastiche. Una critica sempre costruttiva e mai pregiudiziale, che è stata di forte stimolo per migliorare i nostri interventi ed essere più efficaci nelle risposte".

"Confrontarsi con voi, soprattutto in questi difficili ultimi due anni di emergenza pandemica, ci ha permesso di considerare i problemi anche da prospettive diverse dalle nostre, di riflettere sui nostri limiti e di imparare dai nostri errore. Il rapporto con una informazione competente e leale è stato uno degli aspetti più significativi e formativi della mia esperienza umana e professionale in Piemonte", conclude Manca.