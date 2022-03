Nasce Il Punto, la rivista digitale dell'Ordine dei Medici di Torino

Una veste moderna, immediata e con un contenuto improntato all’approfondimento e alla discussione dei temi più delicati e dibattuti in ambito sanitario, che spesso toccano il quotidiano di tutti i cittadini.

È “IL PUNTO – Confronti su medicina e sanità”, la nuova rivista digitale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino. Un progetto che nasce dalla storica tradizione di informazione e comunicazione di Torino Medica e che ora si propone di andare oltre, di costruire un luogo di analisi e di confronto su argomenti che riguardano la professione medica e le professioni sanitarie ma che sono allo stesso tempo di interesse generale.

Il sito è già on line: ilpunto.it. Sarà completato da una rivista cartacea, stampata ogni tre mesi - potrà essere inviata agli iscritti che ne faranno richiesta ma sarà consultabile anche in versione sfogliabile digitale -, nella quale verranno raccolti gli argomenti principali trattati sul sito nel periodo precedente.

Direttore scientifico de Il Punto è il presidente dell’Ordine Guido Giustetto, Direttore editoriale la giornalista Rosa Revellino, affiancati da un Comitato redazionale e da un Comitato editoriale formato da esperti nei vari campi di interesse della rivista (dalla Bioetica, alla Filosofia della Scienza, alla Giurisprudenza, all’Epidemiologia), che è realizzata insieme a Il Pensiero Scientifico Editore.

“Quello che stiamo provando a fare è superare la semplice informazione sui fatti per costruire un po’ per volta un insieme di approfondimenti tematici – spiega il presidente Guido Giustetto –. L’ambizione de ilpunto.it è quella di essere un riferimento e una risorsa culturale non solo per medici, odontoiatri e professionisti sanitari ma anche per tutte le persone che abbiano il piacere di aggiornarsi e confrontarsi su temi il più delle volte controversi e per questo particolarmente coinvolgenti”.

Gli argomenti sono organizzati in Etica e deontologia, Professione, Ricerca, Società e politica, con un taglio attento agli aspetti più problematici e quindi maggiormente discussi dell’attività di medico. Fra i primi temi trattati, i vaccini (“È giusto ed etico l’obbligo vaccinale?”), l’intelligenza artificiale “fra rischi ed opportunità”, “Dare valore alla medicina di relazione”.

Ci sono poi le rubriche Lessico di bioetica e Leggere i numeri, i consigli di lettura (ad esempio “Medicina e biopolitica secondo Foucault”) e Il punto su, un focus in cui sviscerare di volta in volta una tematica particolarmente complessa (il primo è sul rapporto fra medici e possesso di armi da fuoco).

“Nel realizzare e portare avanti questo progetto – conclude Giustetto - ci siamo affidati a un partner autorevole e dalla riconosciuta competenza come Il Pensiero Scientifico Editore, che siamo certi ci consentirà, insieme al lavoro della redazione, del comitato editoriale e della direzione, di inaugurare un nuovo percorso editoriale e culturale”.