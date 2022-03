Piazza Robilant, approvato il progetto per la realizzazione della ciclabile

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’Assessora Chiara Foglietta, il progetto per la realizzazione dell’anello ciclabile di piazza Robilant. Gli interventi, per una spesa di quasi 1 milione e 300mila euro finanziati con fondi del programma europeo React-Eu, prevedono anche la riqualificazione della piazza, la connessione con gli altri percorsi ciclabili e la sistemazione dei diversi incroci presenti.

Piazza Robilant rappresenta una importante cerniera di connessione tra la nuova ciclabile prevista lungo le vie Lancia e Braccini in direzione est – ovest e l’asse ciclabile di corso Racconigi proveniente da sud e il suo futuro completamento posto a nord.

“Con il progetto si intende inoltre offrire una piena fruibilità della piazza che al termine dei lavori risulterà più bella e a disposizione dei cittadini nel loro vivere quotidiano – spiega l’Assessora Foglietta - . Sono state infatti individuate soluzioni per migliorare la sicurezza intervenendo sugli attraversamenti pedonali riducendo le distanze e inserendo segnalazioni tattili per ipovedenti oltre a modifiche alla viabilità per ridurre la velocità delle auto”.

L’allargamento della banchina esistente sulla sede stradale e la sistemazione degli incroci con corso Racconigi e le vie Braccini, San Paolo, Lancia e Tolmino consentirà la realizzazione all’interno della piazza di una pista ciclabile bidirezionale in sede propria con pavimentazione in calcestruzzo drenante di colore rosso.

Verranno inoltre risistemati i marciapiedi e sarà rifatta la pavimentazione davanti alla scuola tra le vie Braccini e San Paolo. Si provvederà anche all’aggiornamento e al posizionamento di nuova segnaletica e verranno ritracciate le linee degli assi ciclabili e delle aree di sosta secondo la nuova viabilità.

Il progetto sarà completato con la realizzazione di spazi dotati di rastrelliere per le biciclette, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la messa a dimora di nuovi alberi.

La durata dei lavori, che dovrebbero partire ad ottobre, è stimata all’incirca in 9 mesi.