Tragedia in Borgo Vittoria: trovato un cadavere in via Ciamarella [FOTO]

Tragedia in via Ciamarella, in Borgo Vittoria. Al primo piano del civico 26, infatti, una telefonata ha dato l'allarme per la presenza di un cadavere.



Un uomo morto è stato segnalato nella zona del ballatoio. Tracce di sangue a terra lasciano intuire una ferita alla testa.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma anche i carabinieri e il medico legale. Sono in corso verifiche e accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali cause.