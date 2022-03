A Torino una piazza per David Sassoli e Spinelli: la città dedica spazi ai padri della Ue

Il sindaco dice sì

Il sindaco Stefano Lo Russo, per voce della Presidente Lorenza Patriarca, ha voluto far sapere di tenere "molto a questo atto". La proposta di Abdullah ha incontrato il sostegno bipartisan della maggioranza. La consigliera della lista civica per Torino Elena Apollonio ha sottolineato come "la città sia molto europea, ma occorre fare di più per rafforzare questa vocazione potenziando ad esempio gli scambi con le scuole".

"La Città - gli ha fatto eco il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo - deve evidenziare come i lavori che riguarderanno il potenziamento delle biblioteche, e le importanti ristrutturazioni delle scuole, siano messi in moto proprio grazie al Pnrr".

"Dal 2016 al 2021 il M5S non è stato in grado di presentare un atto sull'Europa: questo spiega perché Torino deve recuperare il suo spirito europeo dimenticato" conclude Fissolo.