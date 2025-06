Radio GRP, anche questa domenica la diretta di Cristian Panzanaro

Non solo tutte le domeniche. Anche oggi, venerdì 25 Aprile, giorno dell'80esimo anniversario della Festa della Liberazione, su Radio GRP va in onda la diretta, dalle ore 15 alle 19, condotta da Cristian Panzanaro: musica, notizie, sport e collegamenti con la redazione di TorinOggi per essere informati sul territorio di Torino e del Piemonte.

Ogni mezz'ora dalle 17.30 in poi l'informazione sul traffico, per viaggiare più sicuri e informati. Da non perdere l'appuntamento con To Groove, dove regaliamo i concerti per i live più importanti della musica. Vi ricordiamo che il locale è riservato ai soci. To Groove lo trovate in strada della Pronda, a Torino.

Grp si ascolta in tutto il Piemonte in fm, dab, sui principali smart speaker e sul digitale terrestre della vostra smart tv.