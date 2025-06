Giordano Bruno Guerri alla guida Comitato scientifico del Centro Pannunzio di Torino

Lo scrittore e storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, è stato nominato presidente del Comitato scientifico del Centro Pannunzio di Torino, che si richiama alla tradizione culturale della rivista "Il Mondo" di Mario Pannunzio

Già insignito del Premio Pannunzio nel 2023 - riconoscimento assegnato annualmente a personalità della cultura, del giornalismo e dell'arte che si siano distinte per indipendenza di pensiero - Guerri raccoglie il testimone alla guida dell’organo scientifico del Centro. E' una nomina voluta per il contributo offerto alla diffusione di una cultura libera e non conformista, oltre che per il suo impegno nella valorizzazione della figura di Gabriele d’Annunzio e per lo slancio ridato al Vittoriale degli Italiani, ora divenuto uno dei centri culturali più importanti d’Italia.

Attualmente fanno parte del Comitato: Dario Antiseri, Luciano Basso, Pier Luigi Battista, Piero Bianucci, Hervé Cavallera, Rossana Cavallo, Dino Cofrancesco, Guido Davico Bonino, Fabrizio Fracchia, Mario Garavelli, Ruggiero Grio, Claudio Magris, Loris Maria Marchetti, Erasmo Miceli, Ugo Nespolo, Gianni Oliva, Franco Pastrone, Marcello Pera, Francesco Perfetti, Giuseppe Piccoli, Francesco Pizzetti, Gian Enrico Rusconi, Mirella Serri, Jacqueline Visconti.