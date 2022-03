Folkclub: doppio appuntamento nel weekend con Davide Ambrogio e il trio Adrianne West, Luigi Bonafede e Enzo Zirilli

Al FolkClub doppio appuntamento nel fine settimana per la 33esima stagione concertistica.

Si comincia venerdì 11 marzo alle ore 21.30 con Davide Ambrogio. Cantante e polistrumentista, torna al FolkClub dopo aver impressionato con il progetto Linguamadre nell’ottobre 2020 e aver conseguito da solista i premi Musica contro le Mafie ed Ethnos Gener/Azioni 2020. In questa occasione presenta l’album d’esordio Evocazioni e Invocazioni, già inserito nella Transglobal Music Chart e nella World Music Chart Europe, è stato premiato da Songlines Magazine per la Top of The World Album di novembre 2021.

A seguire, sabato 12 marzo alle ore 21.30, la statunitense Adrianne West, Luigi Bonafede e Enzo Zirilli. Un sodalizio ultraventennale quello tra il pianista Luigi Bonafede e il batterista e percussionista Enzo Zirilli, affermati jazzisti nostrani che poco prima del Lockdown decidono di celebrare la musica di uno dei loro massimi idoli -McCoy Tyner- con una serie di concerti, prima in trio e poi con il fantastico valore aggiunto della straordinaria voce della cantante americana Adrienne West, che firma i firma i testi delle composizioni del grande pianista statunitense.