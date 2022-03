Polincontri Musica: La Mole armonica in concerto con Vivaldi e Telemann

Nuovo concerto della stagione 2021/22 dell'associazione Polincontri Musica che avrà luogo il prossimo lunedì 14 marzo 2022 alle ore 18 presso l'Aula Magna del Politecnico di Torino.

Protagonista l'ensemble La Mole armonica, gruppo barocco dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per un programma interamente dedicato a Vivaldi e Telemann.

Due autori quasi coevi - il veneziano Vivaldi e il tedesco Telemann - dalla produzione dissimile, ma invero meno lontani di quanto sembri: due facce della stessa medaglia, due esponenti di quel medesimo Barocco europeo dai variegati aspetti, in cui c’era spazio per melodramma e pagine strumentali, musica sacra e di intrattenimento. Se Vivaldi viene oggi eseguito correntemente, il prolifico Telemann invece, già proiettato su incipiente Stile Galante, attende tuttora una (doverosa) rivalutazione. E allora ecco un concerto in grado di incuriosire e affascinare.

Info: 011.090.7926/7806; polincontri@polito.it ;www.polincontri.polito.it/classica/