Abusò per 30 anni della figlia, la Cassazione conferma la condanna per il padre

È stata conferma la condanna a nove anni e due mesi all'82enne che per circa trenta anni aveva abusato della figlia. La Cassazione nei giorni scorsi ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato dalla difesa, confermando così la sentenza emessa nel gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Torino.

L'uomo non sconterà mai la pena in carcere per motivi di salute dovuti all'età. Nel 2006 la figlia, difesa dall'avvocato Alessandro Dimauro, aveva sporto denuncia raccontando agli inquirenti soprusi e violenze subite per decenni, dopo che aveva scoperto che il padre aveva iniziato a molestare anche la nipote.

Da allora il fascicolo era rimasto fermo alcuni anni in Procura e in Corte d'Appello, così che alcuni reati sono andati prescritti.