Piatto vegetariano nelle mense Edisu Piemonte per la difesa dell'ambiente

Crudité di verdure di stagione miste, pasta o altro cereale condito con un sugo di verdure, polpette di legumi in umido. Sono queste le pietanze che oggi hanno trovato gli studenti nel piatto servito dalle mense universitarie Edisu del Piemonte, che hanno aderito alla Green Food Week per la difesa dell’ambiente.

Nel piatto cibi più sostenibili

Un menù vegetariano e a basso impatto in concomitanza con l'iniziativa “M'illumino di meno” di Radio Rai Due - Caterpillar, la campagna radiofonica che dal 2005 si dedica al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Non soltanto luci spente per porre attenzione almeno un giorno sullo spreco energetico, ma anche l’impegno condiviso da molte città di consumare in questa giornata cibo più sostenibile per diffondere maggior consapevolezza e senso di responsabilità sul peso che l'alimentazione ha sulle sorti dell’ecosistema e sulla salute.

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti commenta: “chi come noi è quotidianamente al servizio delle nuove generazioni ha il dovere di promuovere comportamenti virtuosi per il rispetto del nostro Pianeta".