Carmagnola, al via le candidature per il ruolo di amministratore unico di FarmaCarma

Da oggi e sino a venerdì 1 aprile 2022 è possibile presentare la propria manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di amministratore unico di FarmaCARMA s.r.l.

FarmaCARMA s.r.l. è la società a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario che gestisce la farmacia comunale. L’Amministratore unico viene nominato dal Comune e resta in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della propria carica.

La scelta verrà effettuata tra persone che abbiano dichiarato espressamente la propria disponibilità, che abbiano comprovata ed adeguata esperienza tecnica, giuridica o amministrativa rispetto all'incarico da assolvere, che siano radicate nella realtà sociale e/o culturale carmagnolese e che non si trovino in condizioni di incompatibilità anche indiretta rispetto al Comune o all’Ente, Azienda, Istituzione per la quale presentano candidatura.

Il possesso dell’esperienza dovrà essere comprovato da un curriculum adeguato.

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 di venerdì 1 aprile 2022. Le domande possono essere presentate a mano, previa fissazione di appuntamento al numero 0119724213, oppure inviate via email all’indirizzo: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Per candidarsi occorre utilizzare la modulistica disponibile sul sito internet www.comune.carmagnola.to.it oppure disponibile in formato cartaceo presso l’ufficio Segreteria Generale (1° piano – tel. 011/9724212 – 215)

Il testo integrale degli Indirizzi per le nomine è disponibile sul sito internet www.comune.carmagnola.to.it oppure presso l’ufficio Segreteria Generale.