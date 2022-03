I Murazzi riaprono a maggio per Eurovision: addio alle discoteche, arrivano i ristoranti e bar

"Una parte importante di Torino viene restituita ai cittadini in occasione di un evento importante", ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo. "E' stato un lavoro lungo, complicato sia dal punto di vista amministrativo che dei lavori: il mio ringraziamento va a tutti gli assessori coinvolti", ha aggiunto il primo cittadino.

Poche discoteche e locali notturni

Una rinascita però con un'altra veste, lontana da quella degli anni '80 fino al 2012: le discoteche e i locali dedicati all'intrattenimento notturni saranno infatti pochi. L'idea della Città è di rendere le sponde del Po "vive e vivibili per tutto il giorno". Dove una volta c'erano Gianca, CSA e The Beach - e si poteva ballare e ascoltare musica - arriveranno quindi ristoranti, bar e bistrot.

I due locali pensati da Edit ai Murazzi

Tra i primi a farsi avanti Edit che, dopo aver conquistato i torinesi in piazza Teresa Noce, animerà sei delle undici arcate private dei Murazzi, quelle di proprietà dei Magazzini Devalle. In questi 450 mq verranno aperte due attività. "Porto Urbano, - aveva spiegato Giovanni Rastrelli, Ceo di Edit in un'intervista al nostro quotidiano - un luogo per eventi privati, aziendali, e un locale di mixology e birre artigianali, sul modello di quanto sperimentato con successo in via Cigna”.

“Il primo - racconta Rastrelli - permetterà di dialogare con la città per veicolare in quel luogo eventi culturali”. Per quanto riguarda la birreria, la volontà è quella di realizzare un concept pub all’italiana: “Al centro del business ci sarà il bere, ma è comunque prevista un’offerta food di accompagnamento: rispetto a via Cigna proporremo prevalentemente due fasce, quella dell’aperitivo e quella del dopo cena” spiega Rastrelli.