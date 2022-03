Oltre mille alunni da tutta Italia in visita alla cabina Primaria Arbarello grazie a EduIren

L’evento si svolgerà in diretta streaming e sarà dunque un’occasione per andare in gita senza spostarsi dalla classe e vivere un’esperienza educativa, immersiva, emozionante e soprattutto coinvolgente insieme a studenti da tutta Italia.

Le classi verranno accompagnate a circa quindici metri di profondità, nel pieno centro storico di Torino da Alberto Agliotti comunicatore scientifico e conduttore di GiovedìScienza e Danilo Gasca, divulgatore scientifico e dai tecnici Ireti Giovanni Peca e Sergio Manno. Il percorso di visita partirà da piazza Arbarello e proseguirà nei sotterranei della città, a pochi metri dagli stessi usati da Pietro Micca, alla scoperta delle diverse parti della stazione di trasformazione che converte la corrente ad alta tensione (220.000 volt) a media tensione (22.000 volt), fino a renderla fruibile per gli usi cittadini (220 volt) e per l'alimentazione della rete tranviaria (580 volt).

Pensata fin dalla sua costruzione come un impianto visitabile, ha al suo interno un percorso educativo che inizia in un’aula didattica dedicata posta all’ingresso della cabina e che prosegue per tutto l’impianto grazie ad una cartellonistica fatta di immagini ad hoc utili per comprendere il funzionamento dei macchinari e scoprirne le peculiarità.