Avvia la campagna di crowdfunding per il Divine Film Festival

Torna a grande richiesta il festival indipendente di cinema queer di Torino. Il Divine Queer Film Festival, che quest’anno spegne 6 candeline, propone una nuova rassegna di film nella storica sede di Via Baltea 3, dal 1° al 3 aprile.

Il Festival, frutto di un lavoro volontario, vuole continuare a permettere a tutte le persone interessate di accedere gratuitamente alle proiezioni. Per questo è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Facebook, i cui fondi raccolti serviranno a garantire l’accesso libero a tutte le proiezioni, supportare i costi del sottotitolaggio in italiano e per le persone sorde, le spese di viaggio e alloggio per le e i registi ospiti, gli importi relativi alla SIAE.

Negli ultimi sei anni il festival ha avuto circa 100 film in concorso in cinque anni provenienti da più di 30 paesi nel mondo tra cui Francia, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Giappone, Kenya, India, Iran, Papua Nuova Guinea, Spagna, Venezuela, Grecia, Ungheria, Svizzera, Belgio e molti altri.

Il festival è sempre stato dedicato a una persona che si è distinta nell'ambiente queer, tra cui Paolo Poli e Alda Merini, così come la madrina, che sarà rivelata nei prossimi giorni. Le proiezioni sono spesso anteprime italiane o torinesi e promuovono una narrazione corretta sulle identità di genere, sulla disabilità e sulle persone migranti, mettendo in discussione i confini mentali, fisici e del corpo, lottando contro ogni tipo di confine.

Per contribuire al crowdfunding del festival con bonifico o PayPal, i dati sono disponibili sul sito a questo link: http://www.divinequeer.it/<wbr></wbr>sponsor-e-donazioni/