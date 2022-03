Il cuore del Rotary Club di Settimo batte per l'Ucraina, partito il bus con farmaci e aiuti (FOTO e VIDEO)

Il cuore del Rotary Club di Settimo batte per l'Ucraina: foto e video di Tancredi Pistamiglio

Nei giorni in cui tutta l'Italia si sta trovando idealmente attorno all'Ucraina, mettendo in campo azioni ed iniziative a favori dei profughi che scappano dall'orrore della guerra, anche il Rotary Club di Settimo è sceso in campo, organizzando una raccolta di farmaci e aiuti.

L'assessore al Bilancio del Comune Luca Rivoira, di concerto con l'Amministrazione e la sindaca Elena Piastra, ha fatto partire nella mattinata di oggi, sabato 12 marzo, un pullman con una delegazione per portare al confine beni e medicinali, con l'intento di far poi tornare indietro il mezzo con a bordo donne e bimbi profughi ucraini.

La raccolta nei giorni scorsi aveva consentito di mettere assieme nel punto di raccolta, in via Italia 47, un intero cortile pieno di scatoloni di farmaci e altri generi utili all'Ucraina. Sono numerosi gli enti e le organizzazioni che si sono mobilitati organizzando raccolte di generi di prima necessità, denaro e altro da spedire ai confini con la zona di guerra. Fra questi la Caritas di Settimo, che giovedì scorso ha spedito molto materiale raccolto dai settimesi, o la Chiesa ortodossa che ha fatto lo stesso.

Per ogni chiarimento o approfondimento si può contattare la mail informastranieri@comune.settimo-torinese.to.it