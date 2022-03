Protesta di antagonisti e No Tav all'esterno del carcere delle Vallette: "solidarietà contro la repressione"

Circa un centinaio tra militanti No Tav, autonomi e anarchici si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, sabato 12 marzo, davanti al carcere delle Vallette per chiedere la liberazione degli antagonisti arrestati giovedì mattina dalla Digos nell'ambito di un'inchiesta sulle violenze in Valle di Susa attorno al cantiere della Torino-Lione.

"Vogliono reprimere ogni dissenso"

Secondo i manifestanti, che si erano dati appuntamento al capolinea del tram 3 per poi spostarsi verso il prato di fronte alla casa circondariale, "l'operazione compiuta da questura e procura è l'ennesimo tentativo di reprimere il dissenso a Torino e in Val di Susa. Di fronte alla repressione reagiamo come sempre abbiamo saputo fare, con l'arma più forte che ci possa essere: la solidarietà".

Due in carcere, altrettanti ai domiciliari

Nel carcere torinese sono detenuti il leader storico del centro sociale Askatasuna e dell'Autonomia Contropotere Giorgio Rossetto e Umberto Raviola, un altro volto noto dello spazio occupato di corso Regina Margherita 47. Altri due autonomi, Donato Laviola e Alice Scavone, sono ai domiciliari.

Gli antagonisti hanno manifestato anche per Stefano Mangione, anarchico in carcere dal primo marzo per una condanna per resistenza aggravata.