Moncalieri, continua la mobilitazione per l'Ucraina. I profughi vaccinati all'ex Foro Boario

Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si raccomanda di offrire le seguenti vaccinazioni:

Tampone antigenico o molecolare per tutti

Per i cittadini che provengono dall'Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, le Asl territorialmente competenti provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei confini Nazionali. Anche i tamponi verranno effettuati presso l’ex Foro Boario dove i cittadini ucraini potranno anche essere assistiti anche da un medico e un amministrativo del Servizio ISI per ottenere il codice fiscale o il codice STP.

“Anche la nostra Asl, come molte altre, mette a disposizione il proprio personale per aiutare i profughi che giungono in Italia dall’Ucraina – ha detto il Direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona - Abbiamo cercato di riunire all’ex Foro Boario tutte le competenze utili per supportare i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra in modo da offrire una serie di servizi in un’unica struttura”.

Per l'accoglienza a disposizione due strutture confiscate alla mafia

Intanto il Comune di Moncalieri, assieme all'associazione "Carità Senza Frontiere", è impegnato in una raccolta fondi da destinare all'emergenza ucraina. "Hanno bisogno del nostro aiuto e hanno bisogno adesso", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna. Per donare è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato a CARITÀ SENZA FRONTIERE ODV - Iban IT47Q0200820000000003008129 - Causale MONCALIERI PER L'UCRAINA.