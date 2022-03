Furto in una rosticceria di Nichelino, armato di taglierino minaccia il titolare e scappa con alcune decine di euro

Attimi di paura giovedì sera in una rosticceria di via Torino a Nichelino, un ladro armato di taglierino è entrato nel locale minacciando il titolare, con l'intento di portare via l'incasso.

Nessun inutile atto di eroismo da parte di chi era dietro il bancone, che ha consegnato le poche decine di euro che vi erano. Il malvivente, nascosto da una ampia mascherina, a quel punto si è dileguato alla svelta, malgrado il magro bottino.

I carabinieri, informati dell'accaduto, stanno provando a recuperare informazioni utile dalle visioni delle telecamere di zona: le modalità di questo furto sono simili ad altri avvenuti nell'ultimo periodo nella cintura sud di Torino, non è escluso che si tratti della stessa persona o di un piccolo gruppo, che prende di mira via via farmacie o tabaccherie.

A Moncalieri, invece, i militari dell'Arma sono intervenuti nei giorni scorsi all'Esselunga, dove un uomo aveva provato a rubare un aspirapolvere. Dopo essere stato bloccato dal servizio di vigilanza, gli è stato proposto di pagare quanto dovuto per chiuderla lì, ma la sua risposta non ha ammesso possibilità di soluzione: "Mi serve ma non ho i soldi per poter comprare l'elettrodomestico".

A quel punto, l'uomo è stato consegnato ai carabinieri, che hanno fatto scattare le manette.