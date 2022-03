Collegno e Anpi ricordano l'impegno civile di Selva Braselli

Lo scorso 19 ottobre è deceduta a Montevideo Selva Braselli, cittadina onoraria di Collegno. Militante ed ex detenuta politica negli anni della dittatura, arrestata nel 1976, fu liberata, nove anni dopo, nel 1984, grazie all’intervento e alla pressione di un Comitato di donne di Collegno che, seppur a distanza di migliaia di chilometri, impegnarono la loro solidarietà internazionale per la liberazione della detenuta.

Selva Braselli, grazie all’ANPI, sarà ricordata nella Città di Collegno, giovedì 17 marzo alle 18, presso i locali dell’Ecomuseo di Villaggio Leumann (corso Francia 349 a Collegno), dove interverranno Silvana Accossato, Tiziana Manzi, Laura Gorrino, Maria Grazia Sestero, il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, e l’assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità, Maria Grazia De Nicola.

Saranno inoltre presenti il regista Renzo Sicco, che nei suoi molteplici viaggi in Sud America ha incontrato molte volte Selva, e l’attrice Silvia Nati che leggerà alcuni estratti dal testo dello spettacolo realizzato da Assemblea Teatro, per la Braselli, in occasione della sua presenza a Collegno.