Il messaggio di Gigi D'Agostino: "La sofferenza consuma ma aspetto un momento di sollievo. L'amore fa tantissimo"

Il 'Capitano' non molla. "Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate... però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti... Voglio pensare che sia un buon segno": inizia così l'ultimo messaggio di Gigi D'Agostino, l'amatissimo dj torinese che qualche mese fa ha annunciato la dura battaglia contro una grave malattia che lo ha colpito.

"Aspetto il giorno in cui inizierò a sentire prime tracce di sollievo"

Gigi Dag è intervenuto sul forum Casa Dag e, anche stavolta, le sue parole sono forti e dirette, senza alcun velo di ipocrisia: "Certo la sofferenza consuma, ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore... ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno in cui inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così".



Poi, un grazie che commuove: "Grazie per tutto l'affetto e la forza... non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate. L'amore fa tantissimo", ha concluso Gigi D'Agostino.