Gigi Dag saluta i fan con un post struggente: "La malattia mi toglie forza e pace, ma spero nel nuovo anno"

"Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore. Gigi".

Sono le poche parole usate dal noto dj e producer torinese Gigi Dag D'agostino per salutare i suoi fan. E ricordare che sta lottando contro un brutto male. Era stato lui stesso ad annunciarlo, sempre tramite social, lo scorso autunno, spiegando la sua inattesa scomparsa dalle scene. Vale a dire le discoteche dove è sempre stato richiestissimo.

L'autore di "L'amour toujours" e di tanti altri successi si è mostrato con il deambulatore, evidentemente non in buona salute. E forse anche per questo ancora maggiori sono stati gli attestati di affetto, con il suo profilo tempestato di messaggi di stima e molti "Forza Capitano", come i suoi fans amano chiamarlo.