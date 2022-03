Nasce Fondazione Ecoeridania-Insuperabili: “presto un centro sportivo inclusivo”. Chiellini testimonial

Un sodalizio per valorizzare nuovi progetti in grado di far crescere sempre ulteriormente una delle realtà sociali e sportive che in questi anni ha fatto più parlare di sé: Insuperabili, ONLUS torinese dedicata all'inclusione di ragazzi e ragazze con disabilità attraverso il calcio, ed Ecoeridania, azienda leader leader in Italia nei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di origine sanitaria e industriale, hanno infatti dato vita alla nuova Fondazione di impresa Ecoeridania-Insuperabili.

Una fondazione per realizzare nuovi progetti

L'iniziativa è andata in porto in occasione del decennale di Insuperabili, che durante la sua esistenza è stata in grado di aprire 17 scuole calcio con un bacino di utenza di oltre 600 persone, oltre ad attirare testimonial d'eccezione come diversi giocatori di Serie A e sponsorizzazioni come quella di Kappa: “La nascita della Fondazione - ha sottolineato il presidente Davide Leonardi – ci rende orgogliosi e ci permetterà di raggiungere traguardi sempre più grandi: per fare strada non si può essere da soli ma affiancati da compagni di viaggio che ti aiutino e insegnino a crescere, noi metteremo a disposizione le competenze acquisite in questi anni; il nostro obiettivo è quello di creare un metodo di insegnare calcio a persone con disabilità”.

Nuovo centro sportivo entro 18-24 mesi

La nuova Fondazione permetterà di realizzare uno dei sogni nel cassetto di Insuperabili: quello di costruire un proprio centro sportivo inclusivo: “Entro 18-24 mesi - ha annunciato il presidente di Ecoeridania Andrea Giustini – lo faremo, al momento stiamo valutando la soluzione migliore monitorando la presenza di eventuali aree o strutture già esistenti da trasformare in base alle nostre esigenze. La collaborazione con Insuperabili non è nata per fare promesse ma per realizzare i sogni: li abbiamo scelti perché sono una realtà pulita, trasparente e chiara, che trasmette passione ed emozione”.

Chiellini: "diventeremo un punto di riferimento"

A mettere il sigillo sulla Fondazione è il capitano di tutti gli Insuperabili, Giorgio Chiellini. Il campione della Juventus e della Nazionale è pronto a dare il proprio contributo: “Questa partnership - ha commentato – darà un valore aggiunto: da oggi possiamo fare sonni tranquilli perché i progetti in cantiere, come quello del nuovo centro sportivo, hanno la possibilità di diventare realtà. Grazie a Ecoeridania, Insuperabili diventerà un punto di riferimento sia in Italia che in Europa”.