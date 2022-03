La neve è tornata: a Bardonecchia si preparano le piste

La tanto attesa neve è finalmente caduta in Piemonte: dalla provincia di Cuneo a quella di Torino i fiocchi di neve hanno "rimpolpato" le piste da sci.

A Bardonecchia in particolare, in queste ore si sta lavorando a pieno regime per preparare al meglio le piste per gli appassionati dello sci e dello snowboard.

Gli impianti sono aperti al Colomion Melezet e Jafferau. Per il week end è prevista l’ultima gara del “circuito della conca” trofeo Giorgio Bortoluzzi, gara di slalom gigante aperta a tutte le categorie, mentre sino a domani saranno ad allenarsi sulle nostre piste della nazionale B in preparazione dei Campionati Italiani assoluti in programma a Bardonecchia dal 22 al 25 marzo.