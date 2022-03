Cielo irregolarmente nuvoloso, ma ancora niente pioggia su Torino e provincia

Cielo irregolarmente nuvoloso sia in pianura che sui rilievi, con qualche possibile precipitazione sul basso Piemonte giovedì. Raffiche di vento sino a 35 Km/h.

Da domani lieve aumento delle temperature: minime in pianura intorno 3 - 8°C e massime 14- 16°C. In pianura venti moderati da Nord, forti in montagna.